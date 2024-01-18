Битва за Авдеевку 18 января: изменилась ли ситуация, как дела у ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия восточнее Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) выбила бойцов ВСУ с семи улиц дачного поселка, рассказал военкор Евгений Лисицын. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости с Донецкого направления выходили сегодня, о чем пишут военкоры 18 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 18 января 2024 года

«На Донецком фронте российские войска вели штурмовые действия на южных окраинах Новомихайловки, у Георгиевки, с юго-востока и северо-востока на Авдеевку, а также в Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — передает WarGonzo.

Евгений Лисицын отметил, что на Донецком направлении ВС РФ сместили направление удара, атакуя широким фронтом южнее Новомихайловки в районе балки Солоненька в направлении Водяного.

«Одной из целей, по мнению врага, является участок дороги Угледар — Константиновка. У Новомихайловки сообщают о тяжелых боях на участке фронта: идет тяжелый штурм лесополос, которые методично пытаются разобрать артиллерией. На Авдеевском направлении положение ВСУ у Степового становится все хуже. С мест сообщают, что, скорее всего, будут отходить к Бердычам. Восточнее коксохимического завода ВС РФ выбили противника с семи улиц дачного поселка», — сообщил он.

«Два майора» пишут, что на Южно-Донецком направлении (южнее Марьинки) идут бои у Новомихайловки.

«ВС России обходят населенный пункт с юга, продвигаясь с боями по лесопосадкам. В направлении Курахово наши подразделения двигаются через Георгиевку, пока действуют на восточной окраине села. Авдеевское направление и участок фронта западнее Артемовска значимых изменений не претерпели. ВС России сохраняют инициативу и наносят удары, стараясь продвигаться вперед», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на окраинах Авдеевского укрепрайона продолжаются позиционные бои с попытками локального продвижения ВС РФ.

«К юго-востоку от насосной станции российские силы смогли продвинуться со стороны Каменки, заняв укрепрайон», — отметили авторы канала.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Александр Коц рассказал о британском наемнике Айдене Аслине, который был взят в плен в ДНР, а недавно появился в Авдеевке.

«Британский наемник Айден Аслин еще в конце 2022 вернулся на Украину. И не только он. Шон Пиннер, еще один наемник из Британии, тоже приехал в Киев через полтора месяца после освобождения. У обоих там то ли жены, то ли сожительницы. Правда, зазноба Аслина уехала в Британию в качестве беженки. Такая вот рокировочка. Собственно, после освобождения Аслин живет типичной жизнью бывшего „узника Кремля“. Поездки по штаб-квартирам ООН, выступления в филиалах Красного Креста, военные конференции и саммиты правозащитников. Естественно, книга. Естественно, под названием „Пленник Путина“. Эфиры на BBC и CNN. А в промежутках — поездки к линии боевого соприкосновения с гуманитаркой. С таким бэкграундом донаты текут легко и приятно. Западная публика охотно жертвует „пленнику Путина“ на боротьбу с Россией. Никогда еще заработок не был таким легким для Аслина. Но приходится периодически записывать ролики где-то недалеко от фронта. Авдеевка — не единственный фронтовой город, который посещал британский наемник. Как-то даже хвастался, что поймал на автомагнитоле радио ДНР. Ездит на внедорожнике с надписью „Орки должны умереть“. Ведет соцсети под ником Козак Гунди. Ждет своего осколочно-фугасного „Упыря“. Второго шанса на плен, надеюсь, у него не будет», — добавил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Что известно об атаке дронов ВСУ на Ленобласть и Петербург 18 января

Во Франции сравнили объемы производства снарядов с нуждами ВСУ

В США задумались об ошибках Белого дома в украинской политике