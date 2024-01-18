В российской армии появились операторы БПЛА экстра-класса

Фото: МО РФ

Некоторые операторы беспилотников, находящиеся в зоне СВО, достигли статуса «операторов-асов» с сотнями пораженных целей, заявил РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным Ирландец. По его словам, такие операторы не раз попадали под огонь противника и имеют широкий опыт выживания в сложных условиях.

К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА и наблюдательность, — отметил Ирландец.

Инструктор по подготовке операторов беспилотников также подчеркнул, что отличительной особенностью асов является большое количество пораженной техники. По его словам, число техники ВСУ, уничтоженной каждым из таких операторов, исчисляется десятками. Кроме того, все специалисты экстра-класса обладают хорошей пространственной ориентацией и способны принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях.

Как сообщалось ранее, бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов ВДВ РФ уничтожили бронеавтомобиль украинской армии, перевозивший систему электронного разминирования западного образца. По данным Министерства обороны России, цель была поражена на правом берегу Днепра в Херсонской области. Российские солдаты применили ударный беспилотник.