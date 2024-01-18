Десантники уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой под Херсоном Бойцы ВДВ РФ в Херсонской области с помощью БПЛА ликвидировали броневик ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов ВДВ РФ с помощью квадрокоптера уничтожили бронеавтомобиль ВСУ с системой электронного разминирования западного производства на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Уничтожение произошло путем сброса гранаты ВОГ.

После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что после подрыва гранаты произошла детонация зарядов системы разминирования. В результате бронеавтомобиль с прицепом был уничтожен. В Минобороны добавили, что на данном участке специальной военной операции российские подразделения беспилотников ежедневно уничтожают десятки украинских военнослужащих и несколько единиц техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По данным ведомства, на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три артиллерийские системы M777, словацкую гаубицу Zuzana-2 и САУ «Гвоздика».