ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три артиллерийские системы M777, словацкую гаубицу Zuzana-2 и орудие «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах, — сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили около 800 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили 15 украинских танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley и восемь боевых бронированных машин.

Также ВСУ потеряли семь артиллерийских систем М777, три самоходные пушки Dana чешского производства, пять артиллерийских установок «Гвоздика», два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10». Российским военным удалось вывести из строя гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие М119, гаубицу «Мста-Б», САУ Zuzana-2, три гаубицы Д-30, а также артиллерийские установки Krab, АS-90 и Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, системами ПВО были сбиты 23 украинских беспилотника. Также были перехвачены 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», по данным МО РФ.

Ранее в Минобороны сообщили об оснащении танков в зоне СВО комплексами подавления FPV-дронов «Сания». В ведомстве отметили, что система эффективно обезвреживает БПЛА даже при движении танка.