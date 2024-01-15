Бойцы ВДВ поставили рекорд при уничтожении украинской БМП Минобороны: десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

Фото: МО РФ

Подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве добавили, что поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов.

Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия с рекордной до цели дистанции <...> костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ. После завершения боевой работы подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ оперативно сменили позиции и продолжили выполнение задач.

Заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс рассказал, что на прицелы установили тепловизоры, что позволяет производить удары на расстоянии до 10 километров. Кроме того, это делает возможным поражать цели как в дневное, так и в ночное время. По его мнению, «Корнет» является лучшим представителем класса противотанковых комплексов.

Ранее Минобороны показало видео удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированному командному пункту ВСУ на Купянском направлении. В ведомстве уточнили, что цель была запланирована и хорошо проработана разведкой.