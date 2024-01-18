Захват украинского опорника под канонаду выстрелов попал на видео Минобороны сообщило о захвате ВС России украинского опорника под Артемовском

Фото: МО РФ

Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны. Объект пришлось брать штурмом при поддержке артиллеристов. Сначала была проведена воздушная разведка, после чего нанесено огневое поражение.

На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, — говорится в сообщении.

Десантники подошли к позициям ВСУ на боевых машинах. Они окружили опорник и стремительно выдвинулись вперед, заняв расположения противника. В ходе операции было задействовано как стрелковое оружие, так и гранатометы. Закрепившись на опорнике, российские военнослужащие завершили его зачистку.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ под Кременной. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение намеченных целей. После выполнения задачи группа вернулась на аэродром вылета.