Украинская бронетехника в ЛНР «пошла на корм» «Аллигаторам» МО РФ: экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8 уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 в ходе специальной операции уничтожили бронетехнику и военнослужащих Вооруженных сил Украины на направлении Сватово — Кременная, сообщили в Министерстве обороны РФ. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение намеченных целей. После выполнения задачи группа вернулась на аэродром вылета.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневой поддержки выполнила боевой вылет на направлении Сватово — Кременная в зоне специальной военной операции, — говорится в сообщении.

На опубликованном видеоролике из кабин Ка-52 и сопровождающего его Ми-8 показан момент нанесения удара и отстрела тепловых ловушек. Кадры разместил Telegram-канал агентства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ударная группа российских вертолетов провела атаку по живой силе и опорному пункту украинских войск на Краснолиманском направлении. Удар был осуществлен с использованием неуправляемых авиационных ракет C-8 на крайне близком расстоянии в сложных метеоусловиях. Состав ударной группы включал разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Кроме того, экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожили укрепленные районы и военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8.