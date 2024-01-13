Ка-52 с близкого расстояния ударил по ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Ка-52

Ударная группа российских вертолетов провела атаку по живой силе и опорному пункту украинских войск на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ. По его словам, удар был осуществлен с использованием неуправляемых авиационных ракет C-8 на крайне близком расстоянии в сложных метеоусловиях.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях, — заявили в Минобороны.

Согласно отчету, состав ударной группы включал разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Ранее сообщалось, что минометчики группировки войск «Запад» поразили группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях. По словам старшего офицера батареи с позывным Береза, участок обработали с двух минометов и максимально быстро.