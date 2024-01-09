Российские «Ночные охотники» обрушились на укреппункты ВСУ МО РФ: экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили укреппункты ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожили укрепленные районы и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8.

В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены, — рассказали в оборонном ведомстве.

По словам одного из пилотов Ми-28Н, после получения боевой задачи группа выдвинулась в район цели и нанесла удар неуправляемыми ракетами. После этого все машины вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ поразили опорные пункты и бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. В Минобороны России уточнили, что при выполнении боевого задания применялись неуправляемые авиационные ракеты.

До этого экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).