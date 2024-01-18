Во Франции сравнили объемы производства снарядов с нуждами ВСУ Сенатор Перрен: Франция производит недостаточно снарядов для нужд ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

Елка из снарядов в Киеве

Франция производит за год столько снарядов, сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят за несколько дней, заявил председатель комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен. По его словам, этого объема недостаточно, чтобы покрыть потребности украинской армии. Тем временем Киев, пояснил парламентарий, остро нуждаются в новых поставках вооружения, в том числе ракет SCALP-EG и самоходных гаубиц Caesar, передает ТАСС.

Мы производим 20 тысяс снарядов калибра 155 мм в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] расходуют за три-четыре дня боевых действий, — уточнил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб», сказал он. Также, рассказал Макрон, Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.

Между тем, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что украинская армия не смогла оправдать возложенных на нее надежд в ходе прошлогоднего контрнаступления против ВС РФ. Он также выразил мнение, что в настоящий момент конфликт «замораживается».