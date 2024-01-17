Макрон раскрыл, когда и зачем отправится на Украину Макрон намерен посетить Украину в феврале для обсуждения поставок вооружений

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб».

Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил, — заявил Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.

По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Макрон рассказал, что Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Макрон заявил о необходимости укрепления суверенитета Европы и ее нежелании быть зависимой от Соединенных Штатов, в частности, на фоне противостояния США и Китая. При этом французский лидер заверил, что он готов к сотрудничеству с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на высший государственный пост США.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план. Он также обвинил французского лидера в нелюбви к своей стране и пожелал, чтобы он ушел с поста президента в 2024 году.