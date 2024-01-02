Макрона раскритиковали за поступок в новогоднем обращении Филиппо: Макрон осквернил французский флаг в ходе новогоднего обращения

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план, заявил в соцсети Twitter (X) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он также обвинил французского лидера в нелюбви к своей стране и пожелал, чтобы он ушел с поста президента в 2024 году.

Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?! — написал политик.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro, комментируя речь президента, негативно восприняли его обращение. Пользователи назвали Макрона худшим президентом за всю историю Франции и призвали меньше ориентироваться на мнение США. Кроме того, читатели потребовали от лидера Франции выступать за мир на Украине и при этом не провоцировать Россию ни в дипломатической, ни в политической плоскости.

До этого результаты исследования Французского института общественного мнения (IFOP) показали, что большинство опрошенных французов предпочли бы выпить по кружке пива с главой крайне правой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом страны.