Французы отказались видеть в Макроне собутыльника Опрос IFOP: французы предпочли бы выпить пива с Ле Пен, а не с Макроном

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Большинство опрошенных французов заявили, что предпочли бы выпить по кружке пива с главой крайне правой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют результаты исследования Французского института общественного мнения (IFOP) и коммуникационного агентства CorioLink.

Анкетирование показало, что больше всего французам хотелось бы встретиться за кружкой пенного с экс-премьером Эдуаром Филиппом (37%), на втором месте — Мари Ле Пен (35%), на третьем — действующий министр образования Франции (34%). В пользу Макрона высказались лишь 28% участников исследования.

Отмечается, что за шесть лет существования этого опроса Мари Ле Пен набрала в общей сложности 10 процентных пунктов. При этом в 2017 году Макрон получил поддержку в 44% голосов от французских граждан. Нынешние цифры говорят о значительном снижении его поддержки со стороны избирателей, говорится в публикации.

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