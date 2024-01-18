В США задумались об ошибках Белого дома в украинской политике

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Украину ожидает мрачный 2024 год из-за тупика на поле боевых действий и вероятности ослабления продолжения помощи западных партнеров, пишет Bloomberg. Авторы материала констатируют, что такого исхода спустя почти два года конфликта не ожидали ни в Киеве, ни в Вашингтоне, однако в обеих столицах теперь придется решать, как действовать дальше.

Издание приводит в пример мнение, что если бы администрация действующего президента США Джо Байдена в свое время поставила Киеву достаточное количество танков, ракет дальнего радиуса действия, истребителей, то контрнаступление Вооруженных сил Украины летом 2023 года, возможно, пошло бы по другому сценарию. В статье подчеркивается, что это нужно было сделать своевременно.

При этом авторы отмечают, что неосуществимость поставок, например, 155-мм артиллерийских боеприпасов, была обусловлена в основном пределами их запасов в свободном мире, а не границами щедрости США. Агентство резюмирует, что команде Байдена следовало бы более агрессивно пересекать красные линии с Москвой.

Накануне в Вашингтоне заявили, что Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, системы ПВО входят в число критически значимых для страны вооружений. Он также отметил, что был бы удивлен, если бы командование ВСУ не принимало в расчет неопределенность относительно военной помощи Запада при планировании дальнейшей военной кампании.