Белый дом предупредил, что у Киева заканчивается значимое оружие Кирби: у Украины заканчиваются запасы критически значимого вооружения

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Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО, сообщил в ходе брифинга в Белом доме координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны вооружений.

Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. <...> Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться, — сказал Кирби.

Он также отметил, что был бы удивлен, если бы командование Вооруженных сил Украины не принимало в расчет неопределенность относительно военной помощи Запада при планировании дальнейшей военной кампании.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что у ВСУ остались только неприкосновенные запасы оружия, которого хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки на Украину. По его словам, украинская армия находится в низкой степени боеготовности.

17 января стало известно, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus в рамках военной помощи, против такой инициативы выступило большинство депутатов бундестага. Эти ракеты способны преодолевать расстояние до 500 километров. В случае начала поставок подобного оружия Украина получала бы возможность наносить удары вглубь территории РФ.