Немецкие депутаты отказали Украине в поставках дальнобойных ракет Бундестаг ФРГ отклонил законопроект о передаче ракет Taurus Украине

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Ракета Taurus

Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus в рамках военной помощи, против такой инициативы выступило большинство депутатов бундестага, сообщает Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее с соответствующим предложением выступили представители партийного объединения ХДС/ХСС, которые на данный момент находятся в оппозиции.

Из 666 депутатов против проголосовали 485, за — лишь 178, трое воздержались, — говорится в материале издания.

Дальнобойные крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus способны преодолевать расстояние до 500 километров. В случае начала поставок подобного оружия Украина получала бы возможность наносить удары вглубь территории РФ.

В начале января глава оппозиционного немецкого Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал передать ракеты Taurus Украине, чтобы «не дать» победить России. Политик выразил убеждение, что Германии и Евросоюзу грозит реальная проблема безопасности, если Россия одержит верх в конфликте, а США начнут отходить от решения международных кризисов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что Европа не передаст ВСУ ракеты Taurus, чтобы те не начали массово применять их в зоне СВО. По его словам, на данный момент у украинских войск нет самолетов-носителей для этих крылатых ракет. Военный эксперт считает, что в случае передачи Taurus ВСУ попытаются наносить точечные удары по гражданской инфраструктуре России с целью совершить очередной террористический акт.