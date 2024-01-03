Военэксперт объяснил, почему ЕС не станет поставлять Украине ракеты Taurus Военэксперт Леонков: ракеты Taurus не помогут Украине в борьбе с Россией

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Не стоит ожидать, что Европа передаст ВСУ ракеты Taurus и они начнут массово применять их в зонах СВО, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, на данный момент у украинских войск нет самолетов-носителей для этих крылатых ракет.

Taurus — это ракеты авиационного базирования, они могут передаваться вместе с авиационными комплексами. Встает вопрос — что станет носителем? Раньше они переделывали самолеты МиГ-29, что позволяло нести оружие западного происхождения. Сейчас у ВСУ их практически не осталось. Taurus — специфическая ракета, которая создавалась под европейские самолеты, например, Eurofighter Typhoon. Носителем ракеты также могут стать F-16, но у Украины нет и их, — сказал Леонков.

Военный эксперт считает, что в случае передачи Taurus, ВСУ попытаются наносить точечные удары по гражданской инфраструктуре России с целью совершить очередной террористический акт. Однако российская система противовоздушной обороны сможет уничтожить ракеты, отметил эксперт.

Ранее депутаты бундестага призвали власти ФРГ передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus для защиты от атак ВС России. По их словам, глава Минобороны Германии Борис Писториус должен убедить канцлера Олафа Шольца в необходимости такого шага.