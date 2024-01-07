В Германии потребовали остановить Россию с помощью крылатых ракет Немецкий политик Зедер призвал поставить Украине крылатые ракеты Taurus

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Глава оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз и премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал передать ракеты Taurus Украине, чтобы «не дать» победить России, пишет издание T-Online. Политик убежден, что Германии и Евросоюзу грозит реальная проблема безопасности, если Россия одержит верх в конфликте, а США начнут отходить от решения международных кризисов.

Перед стартом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка крылатых ракет Taurus даст возможность Киеву отражать удары дронов и ракет. По словам парламентария, это единственный серьезный шанс для Украины «вновь набраться мужества и не дать русским победить».

Газета Rheinische Post накануне писала, что давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи Киеву крылатых ракет Taurus усиливается, в том числе внутри правящей в Германии коалиции. Отмечается, что политики обвиняют канцлера в излишней сдержанности.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что Европа не передаст ВСУ ракеты Taurus, чтобы те не начали массово применять их в зоне СВО. По его словам, на данный момент у украинских войск нет самолетов-носителей для этих крылатых ракет. Военный эксперт считает, что в случае передачи Taurus ВСУ попытаются наносить точечные удары по гражданской инфраструктуре России с целью совершить очередной террористический акт