Украина будет получать от Франции 50 авиабомб AASM ежемесячно Лекорню: Франция намерена поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

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Авиабомбы AASM

Париж планирует ежемесячно в течение всего 2024 года поставлять Киеву 50 авиационных бомб AASM, которые адаптированы под советские самолеты, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter. Глава ведомства также добавил, что с февраля поставки снарядов вырастут с двух до трех тысяч в месяц.

Очень важный элемент — мы начнем поставлять авиабомбы AASM. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты МиГ и «Сухой». <...> Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц на протяжении всего 2024 года начиная с января, — сказал Лекорню.

В то же время министр отказался назвать график поставок дополнительных ракет SCALP, о которых ранее объявил глава республики Эммануэль Макрон, «из соображений безопасности». Также Лекорню признал провал контрнаступления ВСУ, отметив, что операция прошла не так, как ожидала Франция.

Ранее ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что Франция намерена заключить соглашение о безопасности с Киевом в пропагандистских целях, как это недавно сделала Великобритания. По его словам, Париж и Лондон хотят лишь приободрить Киев. Франция не сможет нарастить свою военную промышленность для оказания помощи Украине без участия ВПК США, убежден эксперт.