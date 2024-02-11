Стало известно, как ВСУ рассчитывают удержать Авдеевку Генерал Тарнавский: ВСУ перебросили новые силы в Авдеевку

Фото: МО Укранины

Командование Вооруженных сил Украины рассчитывает удержать позиции в Авдеевке, потому для расширения возможностей армии в этот район направлены дополнительные силы, заявил Александр Тарнавский, командующий группировкой ВСУ «Таврия». По его словам, которые приводит издание «Страна», подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники.

Свежие силы уже вступили в бои, — сказал Тарнавский.

Командующий также добавил, что Киеву понятны планы российских военных. Так, по его словам, ВС России попытаются установить контроль над логистическими путями ВСУ, в качестве противодействия украинская сторона намерена дать «адекватный» ответ и усилить рубеж блокировки.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, требуя от него не допустить застоя на фронте. По данным американского телеканала CNN, в первую очередь Сырский обратит внимание на Авдеевку, но превосходящие силы ВС РФ не дадут ему там осуществить свои планы.