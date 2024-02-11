Особый план против РФ. Что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Сырского?

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Политическое руководство Украины оказывает давление на нового главкома ВСУ Александра Сырского, требуя от него не допустить застоя на фронте. Почему в Киеве этого опасаются?

Что за новый план действий Зеленский требует от Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на Сырского, требуя разработать особый план, благодаря которому не будет «застоя» в конфликте с Россией, сообщает CNN.

«Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требуя разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя и в то же время не будет настаивать на слишком большом количестве новых призывников, поскольку новый законопроект о мобилизации проходит через парламент», — говорится в публикации издания.

Авторы CNN отмечают, что вне зависимости от того, какое количество призывников потребует Сырский, «превосходящая численность российских войск имеет значение».

При этом именно проблема с масштабной мобилизационной кампанией на Украине могла стать одной из причин для увольнений Валерия Залужного, сообщает американский телеканал.

«Президента Владимира Зеленского также раздражали предположения Залужного, что ему нужна масштабная мобилизационная кампания, чтобы изменить ситуацию. Хотя командующий армией заявил, что не назвал цифр, он стал сторонником идеи, что необходимо полмиллиона новых солдат», — подчеркнули в CNN.

5 февраля в интервью итальянскому телеканал RAI украинский лидер признался в «застое», который повлиял на ситуацию на фронте.

«Патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки», — сказал тогда Зеленский.

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Почему Сырский может стать проблемой для Зеленского

Журналисты CNN Эндрю Кэри и Мария Костенко отметили, что Сырский запомнился тем, что не щадил своих подчиненных, когда руководил боями за Артемовск (Бахмут).

«Решение продолжать боевые действия перед лицом подавляющей российской огневой мощи принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат», — обратили внимание авторы.

В материале Кэри и Костенко говорится о том, что в первую очередь Сырский обратит внимание на Авдеевку, но превосходящие силы ВС РФ не дадут ему там осуществить свои планы.

Военный корреспондент Александр Коц также подчеркнул, что Сырский запомнился украинскому народу как человек, который несет ответственность за большое количество солдат, погибших в Дебальцево и Артемовске.

«Страсти по Сырскому. <...> Как ВСУ, так и остальная часть украинского общества, остались без внятного разъяснения со стороны украинского руководства, почему пан Залужный был отстранен от должности главкома. Вопросы к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продолжают накапливаться», — написал он.

Военкор считает, что многие украинцы уверены в том, что именно Залужный сделал много для армии, и не понимают, почему его сняли с должности.

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