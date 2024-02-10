«Страсти по Сырскому»: Коц оценил ситуацию на Украине после смены главкома Военкор Коц: на Украине не утихают страсти по Сырскому

Фото: МО Укранины

Александр Сырский

ВСУ и украинское общество остались без разъяснения со стороны властей страны, почему Валерия Залужного заменили на Александра Сырского на посту главкома, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. При этом многие украинцы критикуют Сырского за большие потери в ходе боев за Артемовск и Дебальцево и за родственников на территории России, добавил он.

Страсти по Сырскому. <...> Как ВСУ, так и остальная часть украинского общества остались без внятного разъяснения со стороны украинского руководства, почему пан Залужный был отстранен от должности главкома. Вопросы к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продолжают накапливаться, — написал Коц.

Он добавил, что многие украинцы придерживаются мнения, что Залужный сделал очень многое для Украины, относятся к нему с уважением, как к грамотному командиру и «человеку, который на своем месте». Именно при нем у ВСУ начали появляться дроны и современная техника. Эти факты как-то не коррелируют с заявлением Зеленского о том, что смена руководства ВСУ не является политическим решением и армии Украины «необходимы изменения» именно в связи с военной необходимостью.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. Как стало известно каналу, отец Сырского — экс-полковник ВС России в отставке. Канал отмечал, что до начала спецоперации родственники военного активно публиковали в соцсетях патриотические материалы, а впоследствии украинский генерал разорвал связи с близкими.