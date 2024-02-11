Семья в РФ, отказ от Чечни, Майдан: кто такой новый главком ВСУ Сырский

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Александр Сырский — новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который сменил на этом посту Валерия Залужного. Что о нем известно, где живут его родители, как он связан с Россией, почему отказался воевать в Чечне?

Что известно о Сырском и его назначении

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 год.

С 1991 года служил в ВСУ. В начале 2014 года был назначен первым заместителем начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины. Отвечал за сотрудничество с НАТО. Также руководил военными операциями Киева в Донбассе.

Зимой 2015 года Сырский координировал отступление украинских сил из Дебальцево и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2016 году указом президента Петра Порошенко повышен в звании до генерал-лейтенанта. Затем получил звание генерал-полковника.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года в своем Telegram-канале сообщил, что назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. До этого он командовал Сухопутными войсками ВСУ.

«С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.... Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — сказал Зеленский.

Как Сырский может изменить тактику ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru отметил, что Сырского называют Мастером Котлов, Кровавым Генералом и Генералом 200, потому что с ним связано много боевых поражений, в том числе котел под Дебальцево.

«Если проследить биографию Сырского, то увидим: это и Мастер Котлов, Кровавый Генерал, Генерал 200, такие у него прозвища, Генерал „Чего изволите?“. Бойцам ВСУ станет плохо. С ним связан весь негатив, все поражения ВСУ, начиная с окружения в районе Дебальцево в 2015-м. Сырский — карманный генерал, смотрит в рот Зеленскому», — рассказал эксперт.

По его словам, новый главком ВСУ не сможет придумать чего-то нового на поле боя, поэтому будут попытки новых штурмов, которые приведут еще к большим потерям со стороны украинской армии.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский (в середине)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что войска Сырского всегда отступали, когда сталкивались с более-менее серьезным сопротивлением.

«Вся его боевая практика, вообще-то, связана с уничтожением мирного населения Донбасса. Столкнувшись с более-менее серьезным сопротивлением, войска этого генерала бежали куда глаза глядят. Так это было тогда в Дебальцево. То же самое повторилось во время СВО под Соледаром и Артемовском, где Сырский командовал частями ВСУ», — пояснил депутат.

Что известно о семье Сырского в России

Близкие родственники Сырского — мать, отец и брат — проживают в России во Владимирской области и неоднократно посещали акцию «Бессмертный полк», которая проходит в России ежегодно 9 мая.

Отец нынешнего главкома ВСУ Станислав Сырский — бывший военнослужащий, полковник Советской армии. Мать Людмила Сырская на пенсии, поет в хоре, занимается дачей.

Подруга семьи Наталья рассказала, что во время первого Майдана на Украине, когда к власти пришел Виктор Ющенко, Сырский приезжал в Россию и критиковал своих сослуживцев, а также планировал вступить в ряды ВС РФ, но испугался войны в Чечне.

«Хотел перевестись в российскую армию, потому что чувствовал, что на Украине начинается что-то не то. Они с отцом поехали в Москву. И его согласились перевести. Правда, с понижением. Но это ладно. Главное, тогда шла война в Чечне. И его согласились взять с условием, чтобы он отправился показать себя туда. Он отказался», — рассказала она.

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