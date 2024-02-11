Что за взрывы в Элисте 10 и 11 февраля, сколько погибших и пострадавших

Фото: t.me/susk08

В Элисте возбудили уголовное дело по факту ранения сотрудников регионального управления Росгвардии в квартире мужчины, который ранее устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи, сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Калмыкия. Какие последние новости известны об инциденте?

Что известно о первом взрыве в Элисте

Вчера, 10 февраля, около 21:20 по московскому времени Telegram-канал «112» сообщил, что в Элисте мужчина взорвал неизвестное устройство.

Позднее стало известно, что инцидент произошел в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», где посетитель, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В какой-то момент у него разгорелся конфликт с сотрудником учреждения и произошла детонация взрывного устройства. Сам мужчина погиб, работники учреждения получили ранения.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в своем Telegram-канал сообщил, что жильцы дома, где произошел взрыв, были эвакуированы в пункт временного размещения на базе средней школы № 17.

«По предварительной информации, два человека пострадали, один скончался. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал Хасиков.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Калмыкии рассказали, что двое пострадавших находятся в больнице имени П. П. Жемчуева, и их жизни ничего не угрожает.

«Один человек скончался на месте происшествия. Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет РФ по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по факту происшествия в центре по оказанию психологической помощи.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело», — говорилось в заявлении.

Фото: t.me/susk08

Когда произошел второй взрыв в Элисте

Утром 11 февраля Telegram-канал «112» сообщил о детонации еще одного взрывного устройства в Элисте, в результате которого пострадали сотрудники силовых ведомств.

По информации канала, ЧП случилось в частном доме на Родниковой улице, когда правоохранители проводили обыск у мужчины, устроившего взрыв в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Тамара Эльдеева сообщила, что в доме произошла детонация неустановленного взрывного вещества.

«В результате пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республики Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — заявила она.

Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), рассказали в пресс-службе СК РФ по Республике Калмыкия.

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