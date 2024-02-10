Baza: посетитель устроил взрыв в образовательном центре в Элисте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетитель устроил взрыв в образовательном центре в Элисте, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина в результате случившегося погиб.

Как выяснил канал, в образовательный центр «Альтернатива» пришел посетитель с пакетом в руках. В разгар конфликта с сотрудниками центра у него сработало неустановленное взрывное устройство. Сам мужчина погиб, работники учреждения получили ранения.





Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в результате взрыва газовоздушной смеси в пункте быстрого питания в Сочи пострадали три человека. Их госпитализировали. По данным ведомства, погибших в результате инцидента нет.

Как уточнили в пресс-службе «Магнита», взрыв газового баллона произошел в соседнем с супермаркетом помещении. В нем располагалась шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников магазина не пострадал.

До этого о взрыве в жилом доме сообщили власти Севастополя. Происшествие случилось на улице Леваневского. По словам губернатора Михаила Развожаева, повреждения были зафиксированы на площади порядка 50 квадратных метров. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. В момент взрыва в квартире никого не было.