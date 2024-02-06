Взрыв разнес перекрытия жилого дома в Севастополе Развожаев: жилой дом в Севастополе пострадал в результате взрыва баллона с газом

Фото: t.me/razvozhaev

В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, на площади порядка 50 кв. м фиксируются повреждения, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его данным, никто не пострадал. Предварительно, взрыв спровоцировал газовый баллон. В результате произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор отметил, что уже выехал на место происшествия.

Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется. По предварительной оценке, площадь разрушений — около 50 кв. м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло), — добавил губернатор.

Развожаев уточнил, что происшествие случилось на улице Леваневского. По его данным, в момент взрыва в квартире никого не было.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в якутском городе Томмоте, в результате пострадали пять человек. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что от взрывной волны больше всего были разрушены второй и третий этажи. У двоих из пострадавших диагностировали серьезные ожоги третьей степени, их в оперативном порядке перевезли в Алданскую центральную районную больницу.

До этого в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале погибла семья из пяти человек. В Минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шлангами к газовой трубе, в результате чего произошла утечка газа.