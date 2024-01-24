Увеличилось число пострадавших от взрыва газа в Томмоте Минздрав: при взрыве газа в якутском Томмоте пострадали пять человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии после взрыва газа в многоквартирном доме в городе Томмоте в Якутии, сообщает региональный Минздрав. Их в оперативном порядке перевозят в Алданскую центральную районную больницу. Всего во время инцидента пострадали пять человек, уточнили в ведомстве, до этого было известно о четверых.

В результате взрыва пострадали пять человек. Состояние двоих оценивается крайне тяжелым. В настоящий момент их оперативно перевозят в Алданскую центральную районную больницу, — сообщили в Минздраве.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в районе 12:10 по местному времени на улице Кирова. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что от взрывной волны больше всего разрушены второй и третий этажи.

Утром 18 января на улице Газопроводной в Махачкале произошел взрыв газа. Пострадали пять человек, среди которых были трое детей. Всех их доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Их лечение взяла под личный контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Тем не менее спасти ни одного из них не удалось, все погибли от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.