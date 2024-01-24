Люди получили серьезные ожоги из-за взрыва газа в якутском Томмоте Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в якутском Томмоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошел в жилом доме в якутском городе Томмоте, в результате пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что от взрывной волны больше всего разрушены второй и третий этажи.

По данным SHOT, взрыв газовоздушной смеси произошел в районе 12:10 по местному времени на улице Кирова. У двоих из пострадавших диагностировали серьезные ожоги третьей степени, за их жизни борются врачи.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не была нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

Кроме того, в жилом доме в Стамбуле прогремел взрыв, пострадали пять человек. Огонь охватил производственные помещения трехэтажного здания. На место происшествия сразу выехали пожарные и медицинские бригады. Инцидент произошел в районе Багджылар в европейской части города.

До этого произошел взрыв в жилом доме в одном из районов шотландского Эдинбурга. Он был слышен за несколько километров, двоих человек удалось спасти. Здание в результате полностью разрушено.