Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Стамбуле

Фото: Xinhua/Global Look Press

В жилом доме в Стамбуле прогремел взрыв, сообщает портал Sabah. По предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, это произошло в производственном помещении трехэтажного здания. На место происшествия выехали пожарные и медицинские бригады. Инцидент произошел в районе Багджылар в европейской части города.

На минувшей неделе громкий взрыв произошел в центре Москвы. Очевидцы сообщили, что в соседнем с корпусами РГГУ доме взорвался газ, волной выбило несколько окон.

В сентябре мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Балашихе. В многоэтажке были повреждены более 10 квартир на трех этажах. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, пострадали трое спасателей, момент попал на видео.

Месяцем ранее не менее пяти человек пострадали во время взрыва в Сергиевом Посаде. Инцидент случился на Загорском оптико-механическом заводе на складе, на котором хранилась пиротехника. В соседних с заводом домах выбило стекла.

Взрыв в жилом доме из-за газа произошел и на улице Айвазовского в Махачкале. В результате инцидента полностью разрушена как минимум одна квартира. На видео попали моменты, как люди тушат пожар в одной из квартир.