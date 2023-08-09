Взрыв прогремел в жилом доме в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. Опубликованы кадры, на которых видно, как мужчина выносит из разрушенной квартиры ребенка.

По данным канала, взрыв прогремел в доме на улице Айвазовского. На видео с места инцидента запечатлено, как люди тушат пожар в одной из квартир. По предварительной версии, в доме взорвался газ.

По информации Baza, пожарные эвакуировали подъезд, в котором произошел взрыв, предположительно, есть угроза обрушения. Одна из квартир остается закрытой, в ней могут находиться люди, при этом дверь выбивать нельзя, так как на пятом этаже повело плиты, и во время взлома может произойти обрушение. Пожарные на месте ожидают спасателей. Из-под обломков достали двоих детей.

В районной администрации сообщили ТАСС, что при взрыве газа в многоквартирном доме пострадали по меньшей мере четыре человека.

4 августа в городе Канске Красноярского края в одном из жилых пятиэтажных домов на улице Каландарашвили произошел взрыв бытового газа. В городе был введен режим ЧС. Врио главы региона Михаил Котюков сообщал, что в результате взрыва никто не погиб, причины ЧП устанавливали правоохранительные органы. Жильцов пострадавшего подъезда обязались направить в пункт временного размещения, некоторые люди решили пожить у родственников. По данным МЧС, в нескольких квартирах были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери, спасатели эвакуировали из здания около 200 человек, в том числе порядка 20 детей.