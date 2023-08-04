Котюков заявил об отсутствии погибших при взрыве газа в Канске

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В Канске при взрыве бытового газа в жилом доме никто не погиб, сообщил в Telegram-канале врио главы Красноярского края Михаил Котюков. По его словам, правоохранительные и надзорные органы устанавливают причины ЧП, властям поставили задачу отремонтировать пострадавшие квартиры.

Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа. <...> Слава богу, что обошлось без жертв, — написал врио главы региона.

Жильцов из пострадавшего подъезда разместят в пункте временного содержания, некоторые решили пожить у родственников, для всех остальных организуют горячее питание, рассказал врио губернатора. Котюков добавил, что в ближайшие дни планирует лично приехать в Канск, чтобы проверить, как организована работа по оказанию помощи пострадавшим жильцам.

В МЧС сообщали, что в нескольких квартирах при взрыве были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери. Спасатели эвакуировали из здания 200 человек, в том числе 20 детей.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили вечером 4 августа. По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе семеро госпитализированы. По данным регионального СК, взрыв прогремел во время работ по замене газовых труб в доме. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.