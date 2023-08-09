Стало известно количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде «112»: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали пять человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали по меньшей мере пять человек, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, инцидент случился на Загорском оптико-механическом заводе.

Канал также уточнил, что взрыв произошел на складе, на котором хранилась пиротехника.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, уточняет, что в результате происшествия пострадали как минимум 10 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным Telegram-канала Baza, под завалами остаются люди. Также сообщается об эвакуации рабочего персонала.

Фото и видео после взрыва в Сергиевом Посаде публикуют жители Подмосковья. Telegram-канал SHOT сообщил, что в соседних с заводом домах выбило стекла. О причинах произошедшего на данный момент неизвестно.

Ранее также сообщалось о взрыве в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале. По предварительным данным, произошел взрыв газ. На опубликованных кадрах очевидцы помогают пострадавшим. В результате инцидента полностью разрушена как минимум одна квартира. Информация о точных причинах, а также количестве пострадавших на данный момент неизвестна.