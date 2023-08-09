Мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. На видео с места событий виден огромный столб плотного дыма. По словам очевидцев, в соседних с заводом домах взрывной волной выбило стекла. По предварительной информации, причиной взрыва стало падение беспилотника.

На сайте Загорского завода указывается, что предприятие является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Накануне, 8 августа, в Астрахани произошел взрыв газа в жилом доме. По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва погибли два человека, еще четыре человека пострадали. К тушению пожара привлекли семь единиц техники и 19 человек личного состава, ГКУ «Волгоспас» также направило одну единицу техники и четырех специалистов. Причины взрыва пока неизвестны, проводится проверка.

7 августа возник пожар на заводе по производству акриловых ванн в Волгоградской области. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 30 человек и 6 единиц техники. Позднее пожар удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров. Предполагается, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.