Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани, сообщили NEWS.ru в МЧС. По данным ведомства, еще четыре человека пострадали.

В 11:48 мск поступило сообщение о возгорании четырех квартир в Советском районе Астрахани по адресу: ул. Адмирала Нахимова, д. 38. Общая площадь 90 кв.м. На месте от МЧС работают семь единиц техники и 19 человек личного состава, от ГКУ «Волгоспас» — одна единица техники и 4 человека личного состава. Есть пострадавшие, — сообщили в ведомстве.

8 августа во Владимирской области произошел пожар на предприятии по производству акриловых ванн, сообщили в пресс-службе МЧС России. Производство находится в Ковровском районе. Пожарные стараются не допустить распространение огня на соседние постройки. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. Проводится наращивание группировки, которая составляет 30 человек и 6 единиц техники.

Ранее в Москве в Волоколамском тоннеле у станции метро «Сокол» загорелся автомобиль. Из-за ЧП в тоннеле образовалась пробка. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиция. О пострадавших не сообщалось.

7 августа на Островецком шоссе в подмосковном городе Раменское загорелись торговые ряды. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был позже локализован. Отмечалось, что возгорание могло начаться с кровли.

6 августа в поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края загорелся склад с шелухой от семечек. По информации МЧС России, общая площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров. Причины возгорания не раскрывались. В Сети появились кадры с места пожара.