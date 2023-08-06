На Кубани загорелся склад с шелухой от семечек

В поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края загорелся склад с шелухой от семечек, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, общая площадь пожара составляет две тысячи кв. м. Причины возгорания не раскрываются. В Сети появились кадры с места пожара.

Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанский Новопокровского района. Площадь пожара — две тысячи кв. м. Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. Силы МЧС России ликвидируют пожар и предотвращают дальнейшее распространение огня на соседние здания, — говорится в сообщении МЧС.

По состоянию на 17:00 спасатели продолжают тушить пожар. На месте задействованы 78 человек и 16 единиц техники.

Ранее в Дмитровском районе Московской области произошел пожар на фабрике по производству спортивных товаров «Леко». По последним данным, площадь пожара составляет одна тысяча кв. м. В тушении возгорания задействованы 68 человек и 14 единиц техники. Причины пожара пока не называются. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в Сети появилось видео, на котором виден огромный столб дыма у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. По словам очевидцев, пожар произошел на химическом предприятии. По сведениям Telegram-канала Baza, на кислородно-аккумуляторном складе произошел взрыв, за которым последовало возгорание. В свою очередь Mash утверждал, что взрыва перед возгоранием не было. Пожару присвоили второй ранг опасности, со склада эвакуировали семь человек.