Во Владимирской области произошел пожар на заводе по производству ванн

Фото: МЧС РФ

Во Владимирской области произошел пожар на предприятии по производству акриловых ванн, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Производство находится в Ковровском районе. Пожарные стараются не допустить распространение огня на соседние постройки. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. Проводится наращивание группировки, которая составляет 30 человек и 6 единиц техники.

Горит здание по производству акриловых ванн по адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Гигант, — сообщили в МЧС.

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