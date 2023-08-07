В Подмосковье разгорелся крупный пожар В Раменском загорелись торговые ряды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Островецком шоссе в подмосковном городе Раменское загорелись торговые ряды, сообщили NEWS.ru в МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был позже локализован. Отмечалось, что возгорание могло начаться с кровли.

В 10:52 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменский, поселок Верея, улица Островетское шоссе, дом 12. В 11:59 локализация пожара в на площади 200 квадратных метров. Привлекаемые силы и средства: 18 единиц техники, 61 человек, в том числе от МЧС России девять единиц техники, 28 человек, — сообщили в ведомстве.

6 августа в поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края загорелся склад с шелухой от семечек. По информации МЧС России, общая площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Причины возгорания не раскрывались. В Сети появились кадры с места пожара.

Ранее в Дмитровском районе Московской области произошел пожар на фабрике по производству спортивных товаров «Леко». По последним данным, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

До этого в Сети появилось видео, на котором виден огромный столб дыма у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. По словам очевидцев, пожар произошел на химическом предприятии. По сведениям Telegram-канала Baza, на кислородно-аккумуляторном складе произошел взрыв, за которым последовало возгорание. В свою очередь Mash утверждал, что взрыва перед возгоранием не было. Пожару присвоили второй ранг опасности, со склада эвакуировали семь человек.