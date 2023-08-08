Названа возможная причина пожара на заводе во Владимирской области Причиной пожара на заводе по производству ванн мог быть аварийный режим работы электросети

Фото: МЧС РФ

Пожар на производстве акриловых ванн в поселке Гигант Владимирской области мог произойти из-за аварийного режима работы электросети, сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале. Уточняется, что на месте ЧП работает пожарная лаборатория ведомства.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети, — говорится в сообщении МЧС.

Пожар на предприятии по производству ванн произошел днем 8 августа. По данным МЧС России, он находится в поселке Гигант Ковровского района. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров, к тушению пожара привлечены 30 человек и 6 единиц техники. Специалисты старались не допустить распространения огня на соседние постройки. Позднее сотрудники МЧС России успешно локализовали пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. По его данным, площадь возгорания сейчас составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В МЧС также подчеркнули, что на месте происшествия работают специалисты, которые проводят замеры воздуха.

До этого в воскресенье, 6 августа, в поселке Кубанский Краснодарского края загорелся склад, на котором хранилась шелуха от семечек. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Тушением пожара занимались 78 человек и 16 единиц техники.