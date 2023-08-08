Пожарные спасают от огня ванны во Владимирской области Сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе по производству ванн

Фото: 33.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС России успешно локализовали пожар на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По его данным, площадь возгорания сейчас составляет 4,1 тысячи квадратных метров.

В 13:06 пожар локализован на площади 4,1 тысячи квадратных метров, — сообщил собеседник.

В МЧС также подчеркнули, что на месте происшествия работают специалисты, которые проводят замеры воздуха. Это необходимо для того, чтобы выявить в нем превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, которые могли попасть в атмосферу во время пожара.

Пожар на предприятии по производству ванн произошел днем 8 августа. По данным МЧС России, он находится в поселке Гигант Ковровского района. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров, к тушению пожара привлечены 30 человек и 6 единиц техники. Специалисты старались не допустить распространения огня на соседние постройки.

В минувшее воскресенье, 6 августа, в поселке Кубанский Краснодарского края загорелся склад, на котором хранилась шелуха от семечек. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Тушением пожара занимались 78 человек и 16 единиц техники.