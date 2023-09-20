Власти назвали число жертв взрыва в Балашихе Минздрав Подмосковья сообщил о пяти погибших в результате взрыва в Балашихе

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В результате взрыва в жилом доме в Балашихе погибли пять человек, сообщили NEWS.ru в Минздраве Подмосковья. По данным ведомства, при ЧП в многоэтажке на Октябрьской улице пострадали еще 13 человек.

На данный момент в результате происшествия в Балашихе погибли 5 человек, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались, — сообщили в ведомстве.

Взрыв газа в балашихинской многоэтажке произошел утром 20 сентября, в результате были повреждены более 10 квартир на трех этажа. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщал, что газ взорвался на четвертом этаже. Во время разбора завалов произошло в здании повторное обрушение, упала бетонная плита, пострадали трое спасателей, момент попал на видео.

СК Подмосковья возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих безопасности услуг. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

Местная жительница ранее рассказала, что приняла взрыв в доме за удар беспилотника. По ее словам, в момент ЧП у нее дома все затряслось. Очевидцы сообщали, что в соседнем доме взрывной волной выбило двери и окна.