В центре Москвы раздался громкий взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сообщили о громком взрыве в центре Москвы. На улице Чаянова находятся машины МЧС и скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Информация о пострадавших выясняется.

По данным канала, ЧП произошло в одном из жилых домов, рядом с корпусами РГГУ. На место происшествия прибыли сотрудники «Мосгаза».

ZvezdaNews со ссылкой на студентов РГГУ сообщает, что, предположительно, в соседнем доме взорвался газ, выбито несколько окон. Официального подтверждения этой информации нет.

29 сентября два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в частной котельной в Чите. Травмы получили кочегар и работник базы. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, причиной взрыва могла стать разгерметизация котла. Как рассказал глава Ингодинского административного района Читы Михаил Шибаев, взрыв мог произойти из-за перегрева теплоносителя или расширения газовоздушной смеси.

До этого взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. Семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми раненым потребовалась госпитализация. Повреждения получили более 10 квартир. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что газ взорвался на четвертом этаже. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение. Возбуждено уголовное дело.