Пострадавшая от взрыва многоэтажка в Балашихе обрушилась третий раз за день

Фото: NEWS.ru

Еще одно обрушение случилось в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, рухнула бетонная плита. В результате происшествия никто не пострадал.

На опубликованных кадрах слышен громкий хлопок. После этого в воздухе можно заметить клубы пыли.

Повторное обрушение произошло в многоэтажке немногим позднее взрыва. В этот момент на месте ЧП работали спасатели, разбирающие завалы. Некоторые из них пострадали.

Взрыв прогремел в подмосковной многоэтажке утром 20 сентября. В результате происшествия были разрушены несколько этажей. Как минимум 10 квартир получили серьезные повреждения.

По предварительной информации, погибли три человека и два спасателя. В настоящее время продолжается разбор завалов.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, вся документация изъята.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

По словам очевидицы событий, повреждения получил и соседний дом. В нем выбило двери и окна. Женщина уточнила, что услышала громкий звук, когда собиралась на работу. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя 15 минут.