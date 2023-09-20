Еще одно обрушение случилось в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, рухнула бетонная плита. В результате происшествия никто не пострадал.
На опубликованных кадрах слышен громкий хлопок. После этого в воздухе можно заметить клубы пыли.
Повторное обрушение произошло в многоэтажке немногим позднее взрыва. В этот момент на месте ЧП работали спасатели, разбирающие завалы. Некоторые из них пострадали.
Взрыв прогремел в подмосковной многоэтажке утром 20 сентября. В результате происшествия были разрушены несколько этажей. Как минимум 10 квартир получили серьезные повреждения.
По предварительной информации, погибли три человека и два спасателя. В настоящее время продолжается разбор завалов.
По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, вся документация изъята.
По словам очевидицы событий, повреждения получил и соседний дом. В нем выбило двери и окна. Женщина уточнила, что услышала громкий звук, когда собиралась на работу. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя 15 минут.