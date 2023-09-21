МЧС сообщило о завершении поисковых работ на месте взрыва в Балашихе

Фото: Владимир Ульянов/NEWS.ru

В МЧС сообщили о завершении поисковых работ на месте взрыва в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. Также ведомство сообщает о том, что завалы на месте происшествия разобраны на 100%.

Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате инцидента семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми гражданам потребовалась госпитализация, остальные получили врачебную помощь на месте.

Также сообщается о том, что с места ЧС вывезено 226 кубометров мусора. Завалы, образовавшиеся в результате взрыва, полностью расчищены, указали в МЧС.

Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьская в подмосковной Балашихе произошел 20 сентября около 08:25. В результате повреждения получили более десяти квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что газ взорвался на четвертом этаже. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний прошли обыски, вся документация была изъята.