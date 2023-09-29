При взрыве в котельной в Чите пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего 29 сентября в частной котельной в Чите, сообщает «МК в Чите». Издание уточняет, что травмы получили кочегар котельной и работник базы. На территории работают следователи и медики.

Как пишет издание, котельная расположена по адресу 3-я Шубзаводская улица, 13. Инцидент произошел около 12:30 по местному времени. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, причиной взрыва могла стать разгерметизация котла.

Как рассказал изданию глава Ингодинского административного района Читы Михаил Шибаев, взрыв мог произойти из-за перегрева теплоносителя или расширения газовоздушной смеси.

Котел пеллетный, со слов руководства, отапливал подсобные помещения базы, — рассказал Шибаев.

В пресс-службах СУ СКР по Забайкальскому краю и прокуратуры региона сообщили о начатых доследственных проверках инцидента. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают местных жителей и руководство предприятия. В краевой прокуратуре уточнили, что котельная принадлежит ООО «Энергокомплект».

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. Семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми раненым потребовалась госпитализация. Повреждения получили более 10 квартир.