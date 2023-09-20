Момент повторного обрушения в подмосковной многоэтажке попал на видео

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на которое попало повторное обрушение в многоэтажке в Балашихе, пострадавшей ранее от взрыва газа. По словам корреспондента NEWS.ru, в этот момент спасатели пытались поднять плиты, которые завалили квартиру на третьем этаже. Под ними находятся женщина с пятилетней дочкой.

Плита обрушилась с пятого этажа. В результате происшествия пострадали трое сотрудников МЧС.

Повторное обрушение произошло в многоэтажке около 13:30 по московскому времени. В этот момент спасатели находились внутри здания. Некоторые из них оказались под завалами, принимаются меры по их спасению.

Взрыв прогремел в многоэтажном доме подмосковной Балашихе на улице Октябрьской утром 20 сентября. По информации МЧС, обрушились несколько этажей. Telegram-канал «112» уточнил, что жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно. В настоящий момент продолжается разбор завалов.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

По данным экстренных служб, в результате взрыва газа и последующего обрушения дома погибли три человека. Недавно спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины. Эвакуировано было 170 человек. Их направили в пункты временного размещения.