Дети пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Фото: МЧС России

Трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме, расположенном в Махачкале, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Дагестан. По данным ведомства, всего пострадали пять человек, они были доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Возгорание, возникшее в результате взрыва газа, оперативно ликвидировали, передает РИА Новости.

По уточненной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном жилом доме пострадали пять человек, из них трое детей, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Представители ведомства уточнили, что происшествие произошло в частном доме, расположенном на улице Газопроводной в Махачкале. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Разрушений в одноэтажном доме нет, однако в нем выбило окна. Причиной взрыва стала утечка газа, заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере пять человек пострадали в результате взрывов газовых баллонов под Челябинском. В числе пострадавших один подросток. Инциденты произошли в деревне Дербишева Аргаяшского района Челябинской области, а также в СНТ «Узункуль» Сосновского района.