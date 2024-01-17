Пять человек пострадали при взрывах газовых баллонов под Челябинском

Фото: МЧС Челябинской области

Газовые баллоны взорвались в двух частных домах в Челябинской области в ночь на 17 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. В результате пострадали пять человек, в том числе один подросток.

Первый взрыв прогремел в деревне Дербишева Аргаяшского района. Там получили ожоги трое взрослых. Второй инцидент произошел в СНТ «Узункуль» Сосновского района. Были травмированы один взрослый и один несовершеннолетний. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

В ведомстве отметили, что причиной взрывов стала утечка газовоздушной смеси. Пожаров в обоих случаях не возникло, дома значительных повреждений не получили.

Ранее сообщалось, что в Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа, за которым последовало возгорание. В тушении пожара были задействованы 21 человек и шесть единиц техники. В результате происшествия погиб один человек. Еще шестеро, в том числе ребенок, были спасены.

В конце декабря в Ставрополе произошел взрыв газа в кафе. Это привело к обрушению кровли на площади 150 квадратных метров. Пострадали семь человек. Трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело.