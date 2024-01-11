Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Самаре Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Самаре

Фото: vk.com/syskrsamara

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Погиб один человек, шестеро были спасены.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в одной из квартир дома № 9 по улице Советской. За взрывом последовал пожар, площадь которого составила 12 кв. м. В его тушении были задействованы 21 человек и шесть единиц техники.

В результате происшествия погиб один человек (мужчина). Пожарно-спасательными подразделениями было спасено шесть человек, в том числе один ребенок. До прибытия было эвакуировано семь человек, — рассказали в ведомстве.

На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в Октябрьском районе Самары. Тогда в результате взрыва пятилитрового баллона с пропаном в одной из квартир пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы.

В конце декабря в Ставрополе произошел взрыв газа в кафе. Это привело к обрушению кровли на площади 150 квадратных метров. Пострадали семь человек. Трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело.