Четыре человека попали в больницу из-за взрыва газа в Самаре

Фото: МЧС РФ

Четверо мужчин госпитализированы после взрыва пятилитрового баллона с пропаном в одной из квартир в Самаре, сообщает региональное управление МЧС. Отмечается, что инцидент произошел в Октябрьском районе города во время монтажа натяжного потолка. После взрыва горение не возникло, несущие конструкции жилого дома не повреждены.

В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека — мужчины 1974 и 1987 годов рождения, и двое молодых людей 2005 года рождения, госпитализированы, — сказано в публикации.

В целях безопасности из дома эвакуированы 50 человек. По данным регионального Минздрава, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. По факту случившегося СК организовал доследственную проверку.

В конце декабря в результате взрыва в здании пекарни в Ставрополе обрушилась кровля на площади 150 квадратных метров. Пострадали семь человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 143 и 238 УК РФ о нарушении требований охраны труда и выполнении работ, не соответствующих стандартам безопасности. Назначены соответствующие экспертизы.