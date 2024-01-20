Пострадавший при взрыве газа в Махачкале мужчина скончался

Мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, скончался, сообщается в Telegram-канале республиканской клинической больницы (РКБ). Он был последним выжившим членом семьи из пяти человек, в чьем доме случилось ЧП.

Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла, — говорится в сообщении.

Взрыв произошел утром 18 января на улице Газопроводной. Все пятеро пострадавших были доставлены в ожоговое отделение РКБ. Их лечение взяла под личный контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шлангами к газовой трубе, в результате чего произошла утечка газа. Позднее стали поступать сообщения о гибели пострадавших детей.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере пять человек пострадали в результате взрывов газовых баллонов под Челябинском. В числе пострадавших один подросток. Инциденты произошли в деревне Дербишева Аргаяшского района Челябинской области, а также в СНТ «Узункуль» Сосновского района.